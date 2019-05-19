شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يعقد محاضرة فنية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب عقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، محاضرة فنية للاعبي الفريق، فى إحدى قاعات الفندق الذي تقيم به البعثة. وتحدث المدير الفني، خلال المحاضرة الفنية، عن آخر التعليمات الخاصة بخطة مواجهة نهضة بركان في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية المقررة في الثانية عشرة الليلة بتوقيت القاهرة.

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