شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتجه لملعب مباراة نهضة بركان بعد تناول الأفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك، التحرك من الفندق إلى الملعب البلدي بمدينة بركان، الذي تقام عليه المباراة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، عقب تناول اللاعبين طعام الإفطار.

ويواجه الزمالك، فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الكونفيدرالية الإفريقية، في الثانية عشرة الليلة بتوقيت القاهرة.