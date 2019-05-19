شكرا لقرائتكم موقع "تذكرتى" يعلن جاهزيته لحجز تذاكر أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن موقع تذكرتى أنه أصبح متاحا الآن أمام الجماهير لحجز جميع تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

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وتفتتح مباريات البطولة الأفريقية بمواجهة بين مصر وزيمبابوى يوم 21 يونيو.

أسفرت قرعة كأس أمم أفريقيا 2019 عن المنتخبات التى تضمها المجموعة الأولى والتى يتواجد فيها منتخب مصر صاحب الأرض والجمهور حيث ستواجه زيمبابوى فى الافتتاح وتشهد النسخة التى تستضيفها مصر تواجد 24 منتخبا فى البطولة للمرة الأولى فى تاريخها، إذ سيتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، ويتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

المجموعة الأولى: مصر ، الكونغو ، أوغندا ، زيمبابوى

المجموعة الثانية: نيجيريا ، غينيا ، مدغشقر ، بوروندى

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المجموعة الثالثة: السنغال ، الجزائر ، كينيا ، تنزانيا

المجموعة الرابعة: المغرب ، كوت ديفوار ، جنوب أفريقيا ، ناميبيا

المجموعة الخامسة: تونس ، مالى ، موريتانيا ، أنجولا

المجموعة السادسة: الكاميرون ، غانا ، بنين ، غينيا بيساو



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