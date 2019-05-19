شكرا لقرائتكم هاشتاج "كأس الأمم الأفريقيه" يتصدر تويتر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول رواد موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، هاشتاج "كاس الامم افريقيه"، حتى تصدر قائمة الرتيندات داخل مصر، وذلك عقب الاعلان عن تميمه البطولة وفتح الموقع الخاص بتذاكر البطولة للجمهور.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.

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