الخليج 365 يكشف القرار النهائى لجروس بشأن عماد السيد...

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جدة - عمرو شويل طالب عماد السيد حارس الزمالك من محمد أسامة طبيب الفريق، فك الجبيرة اليوم من أجل الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستقام فى الثانية عشرة من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
ورفض طبيب الزمالك فك جبيرة الحارس الموضوعة على اليد حرصاً على سلامته وشدد على إنه لا يمكنه التخلص من الجبيرة خلال الوقت الجارى حتى لا تتفاقم الإصابة وأخطر طبيب الزمالك، السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض بقراره النهائى بشأن رفضه فك جبيرة اليد الموضوعة لعماد السيد منذ العملية التى أجراها فى أصبع اليد عقب إصابته أمام الداخلية بالدورى.
وبذلك لن يتمكن جروس من الإبقاء على عماد السيد على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض أمام نهضة بركان بسبب رفض طبيب الفريق فك جبيرة اليد.
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