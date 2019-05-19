شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يطلب عزل اللاعبين فى فندق الإقامة بالمغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك مع مسئولى فندق إقامة البعثة البيضاء بالمغرب من أجل تخصييص قاعه للاعبين لتناول الإفطار بعيدا عن باقي أفراد البعثة.
ويحرص طبيب الزمالك، على تنفيذ البرنامج الغذائى المخصص للاعبين، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على الملعب البلدى ببركان.
ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان الليلة ، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية
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