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جدة - عمرو شويل ماتش الزمالك .. أخر وصايا جروس للاعبين قبل مواجهة نهضة بركان



يوجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك أخر وصاياه للاعبين قبل مواجهة نضة بركان المغربى فى اللقاء المقرر له فى منتصف ليل اليوم الأحد فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ماتش الزمالك وجروس يعقد محاضرة مع اللاعبين



عقد جروس محاضره فنية مع لاعبى الزمالك فى أحد قاعات الفندق الذي تقيم به البعثة، من أجل إطلاعهم عن آخر التعليمات الخاصة بخطة مواجهه نهضة بركان، المقرر لها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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ماتش الزمالك وجروس يمنح اللاعبين تعليمات خاصة



وقرر جروس عقد إجتماع فنى مع لاعبى الزمالك، عقب تناول وجبة الإفطار، من أجل منحهم بعض التعليمات الفنية، وكشف خطة اللعب التى سيخوض بها مواجهة نهضة بركان، مع إطلاعهم على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء.