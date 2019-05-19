شكرا لقرائتكم كيف تحصل على تذكرة أمم أفريقيا خطوة بخطوة .. "صور"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعرض الخليج 365 خطوة بخطوة طريقة حجز تذاكر بطولة أمم أفريقيا 2019، عن طريق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة "تذكرتى".

وأصبح المصريون والعالم أجمع، قادرون على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، من خلال الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

وفيما يأتى خطوات الحصول على تذاكر أمم أفريقيا خطوة بخطوة.

الاشتراك فى الموقع

الدخول إلى موقع https://www.tazkarti.com



الدخول إلى موقع تذكرتى

الخطوة الأولى

فور الدخول إلى الموقع يتم اختيار خانة الحصول على "fan id"، وثم تحديد جنسية المشجع سواء كان مصريا أو ينتمى لجنسية أخرى.



التسجيل واختيار الجنسية

الخطوة الثانية

يضع المشجع بياناته كاملة على الموقع وتتضمن اختيار الدولة التى ينتمي إليها، ثم اللغة، ثم بريده الإلكترونى ، ثم رقم الهاتف وبعدها ينتظر الحصول على كود عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.



إضافات بيانات المشجع



إضافات بيانات المشجع 2

الخطوة الثالثة

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بعد استلام الكود وتأكيد الرقم يدخل المشجع بياناته الشخصية وهى الإسم الأول والإسم الأوسط والإسم الأخير، بعد ذلك يتم إدخال إسم الأم كاملاً، وفصيلة الدم والجنس.



إدخال البيانات الشخصية

إدخال البيانات الشخصية 2

الخطوة الرابعة

ثم بعد ذلك يدخل المشجع الرقم القومى فى البطاقة الشخصية وصورة شخصية له وتكون هذه المرحلة الأخيرة في الاشتراك بموقع تذكرتى .



إدخال الرقم القومى



إدخال صورة شخصية

ثانياً شراء التذاكر المباريات

حجز التذاكر فى الملاعب الستة

مباريات بطولة أمم أفريقيا 2019 ستقام على 6 ملاعب هي استاد القاهرة واستاد السلام، واستاد الدفاع الجوي، واستاد الإسكندرية، واستاد السويس، واستاد الاسماعيلية وبعد الدخول لموقع تذكرتي يتم الضغط على خانة "purchase tickets"، ليتم عرض المباريات المرتقب إقامتها على كافة الملاعب.



المباريات فى 6 ملاعب

الخطوة الثانية

يعرض موقع تذكرتى المباريات المقامة على كل ملعب ويتم الضغط على خانة "book ticket" المحددة باللون الأخضر وإتباع الخطوات.



المباريات فى 6 ملاعب 2

الخطوة الثالثة

وبعد الضغط على خانة حجز تذكرة يستعرض الموقع الحساب الذي يقوم الفرد بإدخاله وكلمة السر لحجز تذكرة المباراة التى يرغب فى حضورها.