شكرا لقرائتكم حسام عاشور سلاح لاسارتى لتعويض حمدى فتحى فى لقاء الأهلى والإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى الجهاز الفنى الفنى للنادى الأهلى بقيادة الأروجويانى مارتن لاسارتى عن تجهيز بديل لحمدى فتحى بجوار السولية لقيادة وسط الملعب أمام الإسماعيلى.

ويواجه الأهلى الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

واتخد لاسارتى قرارا بالاعتماد على حسام عاشور بدلا من حمدي فتحي الذي سيغيب عن مباراة الدراويش بداعي الإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة إنبي الماضية.