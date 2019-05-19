شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى من أطهر مكان فى الأرض: يارب انصر الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، عن أمنيته بفوز الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر طارق يحيى صورته خلال تواجده فى مكة المكرمة، لتأدية مناسك العمرة، معلقًا عليها: "من أطهر مكان علي وجه الأرض، يارب انصر الزمالك".

Advertisements