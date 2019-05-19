شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يدعو أعضاءه لحضور مباراة حرس الحدود مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مسئولو وادى دجلة أعضاء النادى لحضور مباراة الفريق الكروى الأول، أمام حرس الحدود، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يطرح وادى دجلة دعوات حضور أعضائه، مجانًا يوم المباراة، أمام بوابات ملعب المقاولون العرب، على أن يستلم كل عضو دعوة الحضور وفقًا لكارنيه العضوية.

ويرغب مسئولو الفريق الدجلاوى، فى حضور أكبر عدد من أعضاء النادى لمؤازرة الفريق أمام الحرس، خاصة أن دجلة فى أمس الحاجة لتحقيق الفوز حتى يبتعد عن شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، فى الوقت الذى سيقاتل فيه الحرس من أجل الفوز واقتناص الثلاث نقاط أيضًا.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر، برصيد 35 نقطة.