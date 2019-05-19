سوبر كورة.. الأهلى "يذاكر" عقد هداف الدوري وخلاف حول ضمه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادي الأهلي على نسخة من عقد أحمد علي هداف المقاولون العرب وبطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن لدراستها بشكل جيد لكن ظهرت عقبة فى إتمام الأمر. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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