شكرا لقرائتكم خبر عن الإفطار الخاص يعزل لاعبى الزمالك عن البعثة البيضاء فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، من مسئولى فندق الإقامة بالمغرب، تخصيص قاعة للاعبين لتناول الإفطار بعيدًا عن باقي أفراد البعثة.

وجاء طلب طبيب الزمالك بعزل اللاعبين عن باقى أفراد البعثة، من أجل تنفيذ البرنامج الغذائى المخصص لهم، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى، الذى تأهل على حساب الصفاقسى التونسى بعد خسارته فى لقاء الذهاب بتونس بثنائية نظيفة بينما فاز فى الإياب بالمغرب بثلاثية نظيفة.