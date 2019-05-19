تعرف على أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، أماكن بيع تذاكر المباريات التى تستضيفها ملاعب مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى ستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية. وأماكن بيع التذاكر فى: تذاكر الدرجة الأولى فى بعض فروع أورانج تذاكر الدرجة الثانية والثالثة تذاكر الدرجة الثانية والثالثة ـ نادي الشمس Advertisements ـ مركز شباب الجزيرة ـ مركز الأولمبى بالمعادى ـ نادي منتخب السويس ـ مركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية ـ الحى السادس بمدينة 6 أكتوبر ـ نادي أصحاب الجياد بسموحة

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