إبراهيم حسن "ملك الأهداف" بالزمالك فى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد إبراهيم حسن، لاعب نادى الزمالك هداف الفريق الأبيض فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى هذه النسخة 2018 / 2019 فى ظل إحرازة 4 أهداف فى مشوار المسابقة . تصدر إبراهيم حسن صانع ألعاب فريق الزمالك، قائمة هدافى الأبيض فى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية، بعدما أحرز 4 أهداف خلال مشاركته فى 9 مباريات من النسخة الجارية. إبراهيم حسن نجح فى أحراز هدف الفوز والتأهل للأبيض فى مرمى حسنية أغادير المغربى فى الدقيقة 49 من زمن المباراة فى إياب دور ربع النهائى بالكونفدرالية. Advertisements كما نجح إبراهيم حسن فى أحراز هدفين في شباك جورماهيا الكيني، خلال المباراة، التي انتهت بخسارة الفريق الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين فى دور المجموعات و هدف فى اتحاد طنجة فى إياب دور الـ 32. فيما يأتى يوسف "أوباما" مهاجم الزمالك فى المركز الثانى بين هدافى الزمالك برصيد 3 أهداف خلال مشاركته فى 10 مباريات فى النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية.

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