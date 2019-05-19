شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفاوض "لطفى" الأهلى لتدعيم مركز حراسة المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو المقاولون العرب فى مفاوضات مع على لطفى حارس مرمى الأهلى من أجل استقطابه لتدعيم مركز حراسة المرمى لقلعة الذئاب خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويهدف مسئولو المقاولون تدعيم صفوف الفريق بلاعبين خبرة للمنافسة على البطولات خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة بالكونفدرالية الأفريقية حال حصوله على المركز الرابع بجدول الترتيب حال تحقيق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالدورى للقب كأس مصر.

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يحتل المقاولون العرب المركز الخامس بالدورى برصيد 47 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن المصرى البورسعيدى صاحب المركز الرابع برصيد 48 نقطة.