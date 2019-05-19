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شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. # كأس _ الأمم _ الأفريقية يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج كأس الأمم الأفريقية موقع التواصل الإجتماعى تويتر عقب الاعلان عن تميمه البطولة وفتح الموقع الخاص بتذاكر البطولة للجمهور .
تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.
ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.
ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019، وتوج منتخب الكاميرون باللقب الأخير في 2017 على حساب الفراعنة.
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