شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. # كأس _ الأمم _ الأفريقية يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج كأس الأمم الأفريقية موقع التواصل الإجتماعى تويتر عقب الاعلان عن تميمه البطولة وفتح الموقع الخاص بتذاكر البطولة للجمهور .

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقرر إقامتها فى مصر فى 15 يونيو المقبل، على أن يكون حفل الختام والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019.

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ويتأهل إلى البطولة 24 فريقًا يتم تقسيما إلى 6 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، ويتأهل أول وثانى كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 توالت.

ومن المقرر أن تقام مباراة الافتتاح يوم 15 يونيو المقبل، والمباراة النهائية في 13 يوليو 2019، وتوج منتخب الكاميرون باللقب الأخير في 2017 على حساب الفراعنة.