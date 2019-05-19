شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكشف أخر التطورات الفنية لمواجهة نهضة بركان فى جلسة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محاضره فنية للاعبى فريقه فى أحد قاعات الفندق الذي تقيم به البعثة، من أجل إطلاعهم عن آخر التعليمات الخاصة بخطة مواجهه نهضة بركان، المقرر لها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على الملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر جروس عقد إجتماع فنى مع لاعبى الزمالك، عقب تناول وجبة الإفطار، من أجل منحهم بعض التعليمات الفنية، وكشف خطة اللعب التى سيخوض بها مواجهة نهضة بركان، مع إطلاعهم على التشكيل الذى سيخوض به اللقاء.

وتأهل الزمالك إلى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تخطى عقبة النجم الساحلى، بالفوز عليه فى مباراة ذهاب دور نصف النهائى بهدف دون رد، أحرزه محمود كهربا، قبل أن يتعادل سلبيًا فى مباراة الإياب التى أقيمت بالملعب الأولمبى بسوسة، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة البركان المغربى، الذى تأهل على حساب الصفاقسى التونسى بعد خسارته فى لقاء الذهاب بتونس بثنائية نظيفة بينما فاز فى الإياب بالمغرب بثلاثية نظيفة.