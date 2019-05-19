انت الان تتابع خطوات حجز وشراء تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد فرج ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

توت.. تميمة أمم إفريقيا

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، والتي تستضيفها مصر ما بين يومى 21 يونيو و19 يوليو المقبلين لأول مرة بحضور 24 فريقًا، عن انطلاق موقع وتطبيق "تذكرتي" لحجز وشراء تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية، بجانب الحصول على بطاقة المشجعين Fan ID، وبدأ الموقع في العمل اليوم، ما يمكن المستخدمين في بدء عملية شراء التذاكر والتسجيل للحصول على Fan ID، وسيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم.

وجاء ذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه. وأكدت اللجنة عبر بيان رسمي أنها قررت تخفيض الأسعار لتخفيف العبء المالي عن جماهير كرة القدم

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