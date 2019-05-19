انت الان تتابع تعرف على تميمة البطولة الإفريقية 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥١ م
تميمة
نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، عبر الصفحة الرسمية للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، وتمثل التميمة شكل طفل يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعًا قدمه على كرة البطولة الرسمية، كما نشر محمد فضل، مدير بطولة أمم إفريقيا 2019، فيديو وصورا للتميمة، وكذلك صورة مع مصمميها وهما ثنائي مصري.
ونكشف لكم تميمة البطولة الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل: الاسم: توت السن: 12 سنة الجنسية: مصري الرياضة: لاعب كرة المفضلة: شوارع كانت اللجنة المنظمة لبطولة كان 2019، برئاسة هاني أبو ريدة، كشفت أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة
الاسم: توت
السن: 12 سنة
الجنسية: مصري
الرياضة: لاعب كرة
المفضلة: شوارع
كانت اللجنة المنظمة لبطولة كان 2019، برئاسة هاني أبو ريدة، كشفت أنه سيتم طرح التذاكر الخاصة بمباريات البطولة إلكترونيا أواخر مايو الجاري، حتى يكون هناك فرصة للدول الأخرى لحجز التذاكر لمباريات فرقهم، وذلك لضمان الظهور بشكل منظم ومشرف للكرة المصرية، وللتخلص من أزمة السوق السوداء واحتكار البعض للتذاكر، حيث قررت اللجنة تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات منتخب مصر إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه.
وأسفرت القرعة عن وقوع مصر فى المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا مع منتخبات أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوى.
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