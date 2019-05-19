مانشستر سيتي يحقق ثلاثية محلية غير مسبوقة

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محمد عثمان - الرياض - لندن -أ ف ب | منذ ساعة في 19 مايو 2019 - اخر تحديث في 19 مايو 2019 / 20:31

سحق مانشستر سيتي منافسه واتفورد بسداسية نظيفة في نهائي كأس انكلترا في طريقه إلى تحقيق ثلاثية محلية غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الانكليزية على ملعب ويمبلي في لندن.



وكان سيتي أحرز كأس رابطة الأندية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في أواخر شباط/فبراير الماضي، قبل أن يحتفظ بلقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز بعد صراع مرير مع وكان سيتي أحرز كأس رابطة الأندية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح في أواخر شباط/فبراير الماضي، قبل أن يحتفظ بلقب بطل الدوري الانكليزي الممتاز بعد صراع مرير مع ليفربول الأحد الماضي. وسجل رحيم ستيرلينغ ثلاثية وأضاف كل من الاسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيزوس الأهداف الثلاثة الأخرى ليحقق فريقهم اكبر فارق في النتيجة في نهائي كأس انكلترا منذ عام 1903.



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