شكرا لقرائتكم طبيب التايكوندو ينقذ لاعب الفراعنة من إصابة كارثية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الدكتور حسن كمال طبيب منتخب التايكوندو المرافق لبعثة الفراعنة المشاركة فى بطولة العالم، المقامة حاليا فى مدينة مانشيستر الانجليزية فى إنقاذ محمد أيمن لاعب المنتخب من إصابة كارثية كادت أن تهدد مسيرة اللاعب.

وقال حسن كمال فى تصريحات خاصة أن محمد أيمن تعرض للإصابة خلال مواجهة بطل الأردن فى بطولة العالم بعد تصادم ركبته بركبة اللاعب المنافس ليسقط على أرض، وأضاف الطبيب أن لاعب المنتخب الوطنى أصر على الاستمرار فى المباراة ولوائح البطولة الجديد تسمح لطبيب البطولة بتحديد موقف اللاعب وليس طبيب المنتخب.

أضاف طبيب منتخب مصر أن طبيب البطولة وافق على استمرار محمد أيمن فى المباراة ولكنه رفض استمراره وأصر على سحبه من الملعب حيث تم الاشتباه في إصابته بتمزق في أربطة الركبة، وتم اتخاذ القرار بسحبه من الملعب، والتوجه للمركز الطبي وأثبتت الإشاعات المبدئية وجود قطع جزئي في الرباط الداخلي حيث تم وضع دعامة للركبة والبدء في العلاج الدوائي على ان يتم استكمال الفحوصات في مصر عقب العودة من إنجلترا.