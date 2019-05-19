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شكرا لقرائتكم "الخليج 365" ينشر منافذ تسليم تذاكر مباريات أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" أماكن استلام تذاكر بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد الحصول على التذاكر عبر الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة "تذكرتى".
وأصبح المصريون والعالم أجمع، قادرون على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، من خلال الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.
وسيكون استلام تذاكر الدرجة الأولى من بعض فروع أورانج بينما تم تحديد أماكن استلام تذاكر الدرجة الثانية والثالثة لأمم أفريقيا كالتالى : نادي الشمس ومركز شباب الجزيرة ومركز الأوليمبى بالمعادى ونادي منتخب السويس ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية والحى السادس بمدينة 6 أكتوبر ونادي أصحاب الجياد بسموحة.
أماكن توزيع تذاكر أمم أفريقيا
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