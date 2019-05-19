شكرا لقرائتكم الأخضر الشاب يغادر إلى بولندا الاثنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل المنتخب السعودي للشباب تدريباته يوم الأحد، ضمن معسكره المقام في لشبونة البرتغالية، في إطار الفترة الثانية من المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكـأس العالم تحت 20 عاماً.

وأجرى لاعبو الأخضر الشاب حصتهم التدريبية على ملعب الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، تحت إشراف خالد العطوي، مدرب المنتخب.

وستغادر بعثة الأخضر الشاب إلى بولندا يوم الاثنين تحضيرا لبدء منافسات كأس العالم، والذي يواجه فيها منتخبات بنما وفرنسا ومالي في المجموعة الخامسة.