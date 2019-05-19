شكرا لقرائتكم أهلي جدة يبحث عن التأهل.. والهلال لمواصلة انتصاراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث أهلي جدة عن حجز مقعده في الدور ثمن النهائي حينما يستضيف باختاكور الأوزبكي، على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في المرحلة الأخيرة من منافسات المجموعة، في حين يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الدحيل القطري لحساب المجموعة الثالثة.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث الأهلي عن اللحاق بالأندية السعودية الهلال والنصر والاتحاد الذين تأهلوا للدور ثمن النهائي حينما يستضيف باختاكور الأوزبكي.

ويدخل الأهلي بمعنويات مرتفعة بعدما اختتم الفريق موسمه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بالمركز الرابع ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا عن طريق الملحق في الموسم المقبل.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على منافسه المباشر باختاكور لكي يحجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعدما فرّط في فرصة التأهل في المرحلة السابقة بخسارته أمام السد القطري.

ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 6 نقاط من فوزين وبفارق نقطتين عن باختاكور صاحب المركز الثاني.

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وعلى ستاد عبدالله بن خليفه في الدوحة يتطلع الهلال لمواصلة مستوياته المميزة التي يقدمها في دوري أبطال آسيا هذه النسخة حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الدحيل القطري.

واختتم الهلال موسمه الكروي في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بحصوله على المركز الثاني خلف النصر المتصدر بفارق نقطة وحيدة.

وقدّم الهلال نتائج مميزة في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا بعدما أعلن تأهله في المرحلة السابقة بفوزه على العين الإماراتي بثنائية نظيفة.

ولم يكتفِ الهلال بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بل ضمن الصدارة أيضاً حيث ستكون هذه المباراة تحصيل حاصل للفريقين حيث حجز الدحيل مقعده في الدور ثمن النهائي عقب فوزه على استقلال طهران في المرحلة السابقة.

ويدخل الهلال المباراة وهو في المركز الأول برصيد 12 من 4 انتصارات، وبفارق 4 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني.