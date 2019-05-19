شكرا لقرائتكم الحزم يواجه الخليج في ذهاب الملحق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث فريقا الحزم والخليج عن مقعدٍ في دوري المحترفين السعودي، حينما يلتقيان يوم الاثنين في المواجهة التي ستقام على ملعب الحزم في مدينة الرس، في ذهاب ملحق الصعود والهبوط.

وينص النظام على هبوط 3 فرق مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، وصعود 3 فرق لدوري المحترفين في حين يخوض صاحب المركز 13 في دوري المحترفين مواجهة ملحق الصعود والهبوط أمام صاحب المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى.

وصعدت فرق ضمك وأبها والعدالة إلى دوري المحترفين السعودي، في حين هبطت فرق أحد والباطن والقادسية إلى دوري الدرجة الأولى.

وكان الحزم قريباً من البقاء رسمياً في دوري الأمير محمد بن سلمان دون الحاجة لخوض مباراة الملحق، بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين على مضيفه القادسية الخميس الماضي في ختام الدوري، إلا أنه فرط بالنتيجة ليتعادل في نهاية المباراة ويحتل المركز 13 بفارق نقطة عن الفيحاء صاحب المركز 12.

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وقدّم الحزم أداءً جيداً هذا الموسم وحقق نتائج مميزة أبرزها فوزه على الهلال، إلا أن أداءه تراجع خاصة في الدور الثاني ليضطر لمواجهة الملحق.

في حين يسعى الخليج للعودة مجدداً لدوري المحترفين السعودي والذي غاب عنه في الموسمين الماضيين ببقائه في دوري الدرجة الأولى.

وكان نادي الخليج قريباً من التأهل إلا أن أداءه تراجع في آخر ثلاث مباريات والتي لم يحقق فيها أي انتصار واكتفى بالتعادل مرتين وخسارته في مباراة ليحصل على المركز الرابع.

ويملك الخليج 6 لاعبين أجانب حيث أن نظام دوري الدرجة الأولى ينص على إشراك 5 لاعبين فقط في المباراة في حين أن النظام الآن سيكون بـ7 لاعبين كما هو معمول به في دوري المحترفين السعودي.

وستكون مواجهة العودة يوم الخميس المقبل على ملعب الخليج بسيهات بعد موافقة اتحاد القدم نقلها من ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام بطلب من نادي الخليج.