شكرا لقرائتكم أمير الرياض يستقبل النصر بعد الفوز بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر وعددا من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهازين الإداري والفني ولاعبي الفريق الأول وذلك بعد تحقيق النادي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي بداية الاستقبال أعرب الأمير فيصل بن بندر عن تهنئته للجميع بتحقيق البطولة، منوهاً بالمستوى العالي التي ظهر فيه الدوري السعودي من خلال أنديته ومنافساتها القوية على تحقيق الكأس.