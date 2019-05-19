شاهد تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا في نهائي كأس الكونفدرالية 2019|...

نتابع معكم أسماء القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، وذلك في موعد مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، ومباراة الذهاب من نهائي الكونفدرالية 2019، ستجرى على أرضية الملعب البلدي بمدينة بركان بالمغرب، وفي هذا الموضوع سنتابع معكم كل ما يخص القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، بجانب موعد وتوقيت مباراة الزمالك ونهضة بركان في الذهاب،التي تنتظرها العديد من الجماهير المصرية والمغربية.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

تما الإعلان انه موعد مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، سيكون اليوم الأحد الموافق ل 19 مايو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة المباراة، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي والمغرب، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت الجزائر وتونس، وفي منتصف الليل بتوقيت مصر المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم

القنوات الناقلة التي ستعرض متابعة مباراة الزمالك اليوم ضد بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية، ستكون أولا هي مجموعة قنوات بي إن سبورت، القناة الناقلة حصريا للبطولة، وستعرض المباراة على قناة بي إن سبورت hd 1، وسنقدم لكم اسم معلق المباراة فورا الإعلان عليه رسميا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك اليوم الأحد 19-5-2019 مجانا ضد نهضة بركان بشكل مجاني، ستكون أولا هي قناة الأولى المغربية الأرضية، وذلك في ظل منح الكاف، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، على احد القنوات الأرضية، ومن المنتظر أن تكون بعض القنوات العالمية، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019 اليوم، من بينها قناة إدمان اربيذجان، على القمر الصناعي اوروبا ستار 1، وذلك على التردد 11175، حيث تقوم القناة في العديد من الأحيان بعرض المباريات مجانا، وفي حالة تواجد جديد سنقدمه لكم.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة

في هذه الفقرة سنقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2018/2019 بصورة.

تجدون هنا:

صورة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لنهائي الكونفدرالية اليوم.

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مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

في مباريات دور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، تمكن نادي الزمالك المصري، من التغلب على النجم الساحلي التونسي، وذلك بنتيجة هدف دون رد، في مجموع مباراة الذهاب والإياب، وفي المقابل بركان المغربي، يدخل موعد مباراة الزمالك في النهائي الإفريقي، بعد تجاوز المربع الذهبي، على حساب الصفاقسي التونسي، بعد حسم الأمور في مجموع مباراة الذهاب والإياب، لصالحه وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

وصلت اليوم بعثة نادي الزمالك إلى المملكة المغربية، وبعد وصول الفارس الأبيض، خصصت إدارة نادي نهضة بركان استقبال كبير لبعثة الزمالك، وذلك من خلال تجهيز لهم فريقة موسيقية، واستقبلوهم “بالطبول في مطار وجدة الدولي لترحيب بيهم”.

حكم مباراة الزمالك وبركان اليوم

وفي ظل متابعة أخبار مباراة الزمالك نهضة بركان المغربي، حيث تما الإعلان عن حكم مباراة الذهاب من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، حيث تما التأكيد أنه سيكون هو الحكم الدولي الزامبي جاني سيكازوي، وحكم ساحة دولي يبغ من العمر 41 سنة.

معلقين مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن أسماء معلقين مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، حيث خصصت معلقين من أجل التعليق على المباراة، وهما كل من المعلق علي محمد علي، عبر القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية، سيتواجد المعلق علي محمد علي.

قدم نجم نادي الزمالك السابق حازم إمام،ثلاثة نصائح للاعبي نادي الزمالك، قبل بداية مشاهدة مباراة نهضة بركان اليوم، في مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019. وهما التركيز والحرص خلال المباراة، بجانب القتال من أجل الخروج من مباراة اليوم بشباك نظيفة.

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