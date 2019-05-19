قنوات تذيع مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد مجانا في مباراة نهائي كاس الكونفدرالية...

في ظل متابعة القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم، حيث سنقدم لكم قنوات تذيع مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا اليوم الأحد 19-5-2019، وذلك في موعد مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والتي ستجمع الفريقين على أرضية الملعب البلدي ببركان، والتي يدخلها كل طرف بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، قبل موعد مباراة الإياب.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم

جاء موعد مباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019، ليكون اليوم الأحد الموافق ل 19 مايو 2019، وستنطلق مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان يوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف نفس توقيت المغرب، وفي منتصف الليل بتوقيت مصر المحلي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة

القناة الناقلة لمباراة نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019 مباشرة، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي 1، وسيتواجد من خلالها في التعليق أولا المعلق علي محمد علي، بجانب المعلق المغربي جواد بده عبر القناة الصوتية الثانية.

قنوات تذيع مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، ستكون هي قناة الأولى المغربية المفتوحة، التي ستقوم بعرض متابعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة على البث الأرضي، كما تنص قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف، ومن هنا تجدون المزيد من تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا.

تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة لمباراة لزمالك ونهضة بركان مباشرة

في هذه الفقرة سنعرض عليكم صورة تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة اليوم، في مباراة الذهاب من نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 2019.

تشكيلة الزمالك اليوم

حراسة المرمي:عمر صلاح.

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خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الوتش، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، محمود عبد العزيز، كهربا، إبراهيم حسن أوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

هذه هي التشكيلة التي من المنتظر أن يدخل بها نادي الزمالك مشاهدة مباراة نهائي بركان اليوم، في ذهاب نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية 2019.

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