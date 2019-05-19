شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. 4 زملكاوية يحملون راية أحلام للفارس الأبيض على أرض الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادي الزمالك في تمام الثانية عشرة منتصف الليل لدخول اختبار صعب، عندما يلتقي بنظيره المغربي نهضة بركان صاحب الأرض والجمهور، في إطار منافسات مباراة الذهاب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه نادي الزمالك أزمة في حراسة مرمى العرين الأبيض بسبب غياب محمود جنش الحارس الأول للفريق عن المباراة لإيقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة النجم الساحلي بالدور نصف النهائي، كما تعرض عماد سليمان الحارس الثاني للإصابة في اليد خلال مباراة الداخلية ليغيب هو الآخر عن اللقاء، ويتولى عمر صلاح حراسة العرين الأبيض في مباراة الليلة.

3 لاعبين باتوا يحملون راية الأحلام في رحلة الفارس الأبيض على أرض الأسود نستعرض أبرز ما قدموه مع الزمالك في السطور التالية:

إبراهيم حسن

برصيد 4 أهداف يتربع ابراهيم حسن على عرش هدافي الزمالك في كأس الكونفدرالية بعد أن خاض مع الأبيض 11 مباراة، وعلى المستوى المحلي شارك حسن في 25 مباراة بواقع مباراتين في كأس مصر و23 مباراة في الدوري العام، سجل لاعب الزمالك 3 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه بالفريق.

يوسف أوباما

تعلق الجماهير الزملكاوية الكثير من الآمال على يوسف أوباما لاعب القلعة البيضاء والذي سجل 3 أهداف مع الفريق الأبيض بكأس الكونفدرالية، وعلى المستوى المحلي شارك أوباما في 30 مباراة بواقع 28 مباراة في الدوري ومباراتين بكأس مصر، سجل أوباما 10 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

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عمر السعيد

شارك عمر السعيد مع نادي الزمالك في 10 مباريات بكأس الكونفدرالية سجل 3 أهداف، أما على المستوى المحلي شارك السعيد في 23 مباراة بواقع 21 مباراة في الدوري ومباراتين في الكأس حيث سجل مهاجم الزمالك 4 أهداف وصنع 5 أخرى لزملائه بالفريق.

كهربا

يخوض محمود عبد المنعم كهربا واحدًا من أفضل مواسمه مع نادي الزمالك حيث شارك صانع ألعاب القلعة البيضاء في 12 مباراة بكأس الكونفدرالية سجل هدفين خلالهم، أما على المستوى المحلي شارك كهربا في 27 مباراة بواقع 25 مباراة في الدوري ومباراتين في كأس مصر، سجل خلالهم 11 هدفاً و صنع 10 أخرى لزملائه بالفريق .