فيديو.. ماذا فعل الزمالك ونهضة بركان فى البروفة الأخيرة قبل نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك لمواجهة صعبة وحاسمة عندما يلتقى نهضة بركان المغربى، فى الثانية عشرة منتصف الليل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.
وقبل المواجهة الصعبة التى ستجمع الفريقان، خاض كل منهما بروفة أخيرة فى مسابقة الدورى سواء المصرى أو المغربى، ونجح كليهما فى تحقيق الفوز، حيث انتصر الزمالك على الداخلية، وهزم نهضة بركان الوداد البيضاوى.
الزمالك يهزم الداخلية 2/1
فاز الزمالك بصعوبة على الداخلية بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 بالدورى الممتاز.
تقدم كهربا للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 19 ثم أدرك إبراهيم أبو اليزيد التعادل للداخلية فى الدقيقة 61 قبل أن ينجح أوباما فى الدقيقة 73 فى خطف الهدف الثانى للزمالك، ونجح عماد السيد حارس الأبيض فى التصدى لركلة جزاء الداخلية التى سددها أبو اليزيد فى الدقيقة 80.
بهذا الفوز عاد الزمالك إلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعد خوضه 29 مباراة فيما يحتل الأهلى المركز الأول برصيد 73 نقطة بعد خوضه 31 مباراة بينما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 66 نقطة بعد خوضه 32 مباراة بينما بتلك النتيجة تأكد هبوط الداخلية للقسم الثانى برصيد 27 نقطة بعد خوضه 32 مباراة ليلحق بالنجوم الذى كان أول الهابطين.
نهضة بركان يهزم الوداد بثلاثية
حقق فريق نهضة بركان المغربى، فوزا غاليا على ضيفه الوداد البيضاوى، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة المثيرة التى أقيمت بينهما على أرضية الملعب البلدى معقل الفريق البركانى، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدورى المغربى الممتاز.
سجل وليد الكرتى، لاعب الوداد البيضاوى، الهدف الأول فى شباك نهضة بركان، بالدقيقة الخامسة من بداية المباراة، وأدرك محمد فرحان، لاعب فريق نهضة بركان التعادل بتسجيل الهدف الأول فى شباك الوداد البيضاوى، بالدقيقة الثامنة من بداية المباراة.
وأضاف عمر النمساوى الثانى لصالح نهضة بركان فى الدقيقة 53 من زمن المباراة، ثم أدرك أشرف داري التعادل للوداد فى الدقيقة 73 قبل أن يسجل لابا كودجو فودوه هدف الفوز للفريق البركانى فى الدقيقة 79 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة، يرفع نهضة بركان رصيده إلى 37 نقطة تقدم بها للمركز السادس فى جدول ترتيب الدوري المغربي متساويا مع الدفاع الحسنى الجديدى، فيما تجمد رصيد الوداد البيضاوى عند 54 نقطة استمر بها فى الصدارة.
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