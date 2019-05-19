شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. الإسماعيلي ينصب السيرك للأهلي فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرتبط شهر رمضان بذكريات "كروية" لم تسقط من ذاكرة عشاق الساحرة المستديرة، لاسيما أنها تتعلق بمواقف مرت بنجوم الكرة أو مباريات شهدت أحداثًا مثيرة أو قرارات كانت حديث الصباح والمساء فى شهر الصيام.

"الخليج 365" يفتح صندوق الذكريات "الكروية" لشهر رمضان الملىء بالأحداث السعيدة أو الحزينة التى أقيمت فى الشهر الكريم خلال 30 حلقة على مدار الشهر.

فى يوم 11 نوفمبر عام 2003، نصب الإسماعيلى السيرك وفاز على الأهلى برباعية نظيفة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات دورى أبطال العرب موسم 2003-2004.

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فريق الإسماعيلى الذى ضم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد صبحى وعماد النحاس وسيد معوض وإسلام الشاطر وأحمد فتحى وعبد الرحمن تراورى ومحمد محسن أبو جريشة ومحمد حمص وعمرو فهيم وحسنى عبدربه تألقوا بشكل لافت للنظر.

رباعية الإسماعيلى حملت توقيع كل من إسلام الشاطر وسيد معوض وعبد الرحمن تراورى ومحمد يونس، ليصعد الإسماعيلى كأول المجموعة للدور المقبل.

إسلام الشاطر وضع الهدف الأول فى المقص الأيمن للحارس أمير عبد الحميد الذى لم يحرك ساكنًا، أما الهدف الثانى فجاء بعرضية من الشاطر لسيد معوض يتجه الأول لتحية الجماهير يمينياً والآخر يحييها يسارًا على أرض الإسماعيلية، ثم توغل تراورى ويراوغ ويسجل ويخلع القميص محتفلاً بالثالث، ليرد محمد يونس برأسية الهدف الرابع.

الأهلى قرر عقب هذا اللقاء إقالة مدربه قبل أن يصدر بيان الانسحاب من البطولة.