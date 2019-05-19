فيديو.. أرقام الزمالك فى الكونفدرالية قبل مواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق و جماهير فريق الزمالك مباراة الفريق التى تقام فى الثانية عشرة من منتصف الليل أمام نهضة بركان المغربى بذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية. وقبل أن يخوض الفريق الأبيض مبارياته فى نهائى الكونفدرالية نرصد مشوار الفريق حتى وصل الأفريقى حتى وصل إلى النهائى. خاض الزمالك 14 مباراة فى البطولة الأفريقية، أمام 7 أندية وهى نصر حسين والقطن التشادى، وجورماهيا، والنجم الساحلى التونسى، واتحاد طنجة، وحسنية أغادير وبترو أتليتكو. Advertisements حقق الزمالك الفوز فى 6 مباريات من أصل 14 لقاء خاضها حتى الآن، وتعادل فى مثلها، بينما خسر مباراتان فقط أمام القطن التشادى فى إياب دور الـ 32 بنتيجة 2/0 وأمام جورماهيا الكينى 4/2 بدور المجموعات. استطاع لاعبو الفريق تسجيل 21 هدفا فى البطولة، مقابل 8 أهداف هزت شباك الزمالك. ويٌعد إبراهيم حسن هو هداف الأبيض فى النسخة الحالية من الكونفدرالية، حيث سجل 4 اهداف فى مرمى كل من جورماهيا "هدفين"، واتحاد طنجة، وحسنية أغادير.

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