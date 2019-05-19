شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس إصابة لاعب منتخب التايكوندو فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسن كمال، طبيب منتخب التايكوندو المرافق للبعثة المشاركة فى بطولة العالم، كواليس الإصابة التى تعرض لها محمد أيمن لاعب المنتخب نوع الإصابة التى تعرض لها اللاعب خلال مباراته أمام لاعب الأردن.

وقال حسن كمال، فى تصريحات خاصة من مانشيستر، إنه تم اتخاذ قرار بسحب محمد أيمن من المباراة حرصا على عدم تفاقم الإصابة، نتيجة تصادم ركبته بركبة اللاعب المنافس.

وتعرض محمد أيمن للإصابة خلال المباراة الثانية ببطولة العالم التى تقام بمانشيستر، ليودع منافسات البطولة .

وأضاف الطبيب أنه عقب سقوط اللاعب أرضا أصرّ على القيام والمواصلة علما بأن نظام التحكيم الجديد يترك قرار الاستمرار لطبيب البطولة وليس طبيب الفريق. وبالفعل سمح له طبيب البطولة بالاستمرار فى اللعب، لكن بتقييم الحالة تم الاشتباه فى وجود تمزق فى أربطة الركبة، وتم اتخاذ القرار بسحبه من الملعب، وتم التوجه للمركز الطبى واثبتت الأشعات المبدئية وجود قطع جزئى فى الرباط الداخلى، وأشار كمال إلى أنه تم وضع دعامة للركبة والبدء فى العلاج الدوائى، على أن يتم استكمال الفحوصات فى مصر.