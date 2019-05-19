شكرا لقرائتكم خبر عن جنش وعماد السيد يمنحان عمر صلاح روشتة مواجهة نهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرحيم جنش، وعماد السيد حارسا الزمالك، على التحدث مع عمر صلاح الذى سيتولى مهمة حراسة عرين الفارس الأبيض، فى مواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية بالمغرب.

وقام جنش وعماد السيد، بمنح عمر صلاح بعض النصائح التى يجب عليه أن ينفذها خلال شوطى المباراة، خاصة أنه سيكون الحارس الوحيد ولا يوجد له بديل على مقاعد البدلاء، حيث شدد الحارسان على عمر صلاح بضرورة الابتعاد عن الالتحام بقوة مع لاعبى نهضة بركان حتى لا يتعرض للإصابة، كما نصحوه بالتأنى فى إرسال الكرة لمنطقة وسط الملعب، حتى لا يتمكن الخصم من قطعها بسهولة ومن ثم شن هجمة مرتدة على مرماه.

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ويحرس عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.