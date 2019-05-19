شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك.. هل يكمل نهضة بركان مثلث البطولات الأفريقية للأبيض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثانية عشرة من منتصف الليل يلتقى فريق الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى إطار إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

ويسعى الزمالك للفوز فى لقاء اليوم حتى يحصد البطلة الأفريقية الغائبة منذ 17 عاما، حيث توج بدورى أبطال أفريقيا عام 2002، أمام كانون ياوندى.

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ويمنى الفريق الأبيض النفس بالفوز والتتويج بالبطولة، لينضم نهضة بركان لضحايا الزمالك فى النهائيات الأفريقية ، خاصة أن البطولتين الأفريقيتين التى يحملهما الزمالك فى جعبته كانت أمام أندية المغرب، فقد سبق وتوج الأبيض بدورى أبطال أفريقيا عام 2002 بالتغلب على الرجاء المغربى، بعد أن وصل الزمالك إلى نهائى البطولة والتقى الرجاء، شهدت مباراة الذهاب التعادل السلبى، بينما مباراة الإياب فاز الأبيض بهدف دون رد أحرزه تامر عبد الحميد.

وثانى الألقاب الأفريقية وآخرها أمام الوداد البيضاوى فى السوبر الأفريقى عام 2003، وفاز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرز للزمالك محمد عبد الواحد، وحازم إمام، بالإضافة إلى عبد الحليم على.