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لاسارتى يدرس الدفع بسليمان أمام الإسماعيلى بدلا من جمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية فى الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى للاستعانة بـ"وليد سليمان" لاعب الفريق أساسيا خلال مباراة الاسماعيلى على حساب صالح جمعة الذى لم يؤد بالشكل الجيد فى آخر مباراتين للأحمر .

وغاب سليمان عن تشكيل الأهلى الأساسى خلال الفترة الأخيرة، وإن كان اللاعب قد شارك كبديل فيما يُشارك جمعة بشكل أساسى، ويدرس لاسارتى الاستعانة بوليد سليمان أساسياً فى مباراة الإسماعيلى وهو ما سيتحدد خلال التدريبات المقبلة.

ويلعب الأهلى مع الاسماعيلى مساء الأربعاء المقبل ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، علماً بأن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة.

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