أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، 19 مايو 2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها محمد فضل يكشف عن تميمة أمم أفريقيا 2019 "TUT"، اتحاد الكرة يخاطب الأمن لزيادة جماهير الزمالك أمام نهضة بركان.

محمد فضل يكشف عن تميمة امم افريقيا 2019 "TUT"

نشر محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية، صورة على إنستجرام بصحبة تميمة البطولة ليكشف عن اسم وشكل التميمة لكأس الأمم الأفريقية" TUT". .

اتحاد الكرة يخاطب الأمن لزيادة جماهير الزمالك أمام نهضة بركان

كشف مسؤولو اتحاد الكرة أنه سيتم مخاطبة الجهات الأمنية خلال الساعات المقبلة من أجل زيادة أعداد جماهير الزمالك في مباراة إياب نهائى البطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان، المقرر لها 26 مايو الجارى بدلاً من 30 ألف مشجع.

عبد الغنى يحجز مقعده بجوار علاء فى دفاع الزمالك أمام نهضة بركان

ضمن محمد عبد الغنى، مدافع الزمالك، الاستمرار فى التشكيلة البيضاء بمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت المغرب، الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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على لطفى يعود لتدريبات الأهلى بعد مباراة الإسماعيلى

كشف الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن على لطفى، حارس مرمى الفريق، سينتظم بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الإسماعيلى، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد ببرج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدورى الممتاز.

الأهلي يؤجل حسم صفقة كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي

رفض النادى الأهلي التسرع وحسم صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي وقرر مسئولو القلعة الحمراء التمهّل في حسم الصفقة الجديدة خاصة تلك التى ستُكبّد النادي ملايين الجنيهات.

صور.. عمومية الجبلاية تجمع توقيعات تطالب أبو ريدة بالترشح لرئاسة المجلس

جمع عدد من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة توقيعات تطالب هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، بالترشح مجدداً لرئاسة الجبلاية فى الدورة المقبلة.

الأهلي يؤكد جاهزية أجاى لمواجهة الإسماعيلى

أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية النيجيرى جونيور أجاى لاعب الفريق لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الـ18 بمسابقة الدورى الممتاز.