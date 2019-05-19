جهاد جريشة حكما لمباراة الترجي والوداد بنهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، تعيين الحكم الدولي المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الوداد البيضاوي المغربي وضيفه الترجي التونسي، والتي ستقام يوم الجمعة المقبل في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيعاون جريشة في إدارة المباراة النهائية، كلا من السوداني وليد أحمد علي والجزائري عبد الحق عتشالي.

ويسعى الترجي، المتوج باللقب أعوام 1994 و2011 و2018، للاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، فيما يطمح الوداد، الذي فاز بالبطولة عامي 1992 و2017، للثأر من خسارته في النهائي أمام الترجي قبل ثمانية أعوام.

وتأهل الترجي بعدما تفوق على مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة، فيما تجاوز الوداد فريق صنداونز الجنوب إفريقي بالمرحلة ذاتها.