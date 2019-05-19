فضل يكشف.. كواليس تصميم وإنتاج تميمة أمم إفريقيا.. وتفاصيل أغنية البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشف محمد فضل عن الكيفية التي تم بناء عليها اختيار تميمة بطولة أمم إفريقيا 2019، والتي قُدمت لمصر مجانًا من الشركة المصممة لها، موضحًا أن العمل الآن يجري من أجل اختيار الأغنية الخاصة بالبطولة.

وقال فضل في تصريحاته للموقع الرسمي لبطولة أمم إفريقيا إن الوقت الضيق كان تحديًا كبيرًا أمام مصر في كل ملفات استضافة البطولة، والتميمة لم تكن استثناءً في ذلك.

وتابع: "حين بدأنا العمل كان أمامنا عدد كبير من الملفات ووقت قصير للإنجاز.. عملنا بالتوازي بين ملف تطوير الاستادات وتجهيز ملاعب التدريب والفنادق واختيار المتطوعين وحفل سحب القرعة بكل تفاصيله وملفات التسويق والرعاية وتذاكر المباريات وبثها والخطط الأمنية لحضورها."

وأضاف: "كل ما يخص بطولة كونها الأضخم في تاريخ القارة لمشاركة ٢٤ فريقا فيها.. وبكل تأكيد التميمة كانت أحد الملفات الهامة لأنها وجه البطولة".

وسرد فضل كواليس إنتاج التميمة بين العمل مع شركة مصرية والسفر إلى إنجلترا.

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وواصل: "التميمة من تصميم شركة مصرية لم تتقاض أي أموال مقابل هذا العمل الهام وذلك رغبة في تقديم وجه جميل لمصر، وهي شركة أروما.. عملت الشركة على إنتاج تميمة في وقت قياسي وبشكل احترافي يستحق الشكر والثناء من اللجنة المنظمة."

واستطرد: "بعدها تحركنا إلى إنجلترا لإنتاج التميمة في الشركة التي صممت تميمة كأس العالم ٢٠١٨ وبطولة أمم أوروبا المقبلة.. إنتاج التميمة على أفضل شكل كان أولوية للجنة المنظمة حتى تساعد في تقديم صورة رائعة، مبهجة واحتفالية لمصر في البطولة".

وتحدث فضل عن بطل التميمة، شخصية توت التي تم اختيارها لتصبح تميمة البطولة:"توت طفل مصري يحب كرة القدم، رسمنا شخصيته من الهوية المصرية بحيث يشبهنا تماما، ويعبر عن جيل جديد ويمثله ليمنحنا الأمل في المستقبل."

وأفصح عن سبب اختيار عمره: "اخترنا أن يكون بطلا صاحب سن صغيرة ليمثل الأجيال الجديدة ومستقبلها، فأحد أهم أهداف اللجنة المنظمة رسم مستقبل جميل، تقديم كوادر جديدة ومنح الملفات الهامة للشركات مصرية وتطوير بنية تحتية من ستادات وملاعب تفيدنا لسنوات طويلة".

وانتقل للحديث عن الأغنية الرسمية للبطولة:"نعمل على تقديم الأغنية الرسمية للبطولة مع شركة سينرجي بثلاث لغات بالعربية والإنجليزية والفرنسية".

واختتم حديثه قائلًا: "الآن العمل يسير على تنفيذ باقي ملفات البطولة، ما زال أمامنا الكثير من العمل والقليل من الوقت لكن كلنا ثقة في قدرتنا على النجاح".