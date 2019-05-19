مصدر لمصراوي: تحقيق "فيفا" مع أبوريدة شكوى "كيدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد مصدر مقرب من هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قد تم غلق التحقيق في الشكوى التي قُدمت ضده، وذلك بعد التأكد من سلامة المستندات.

وكان "الخليج 365" قد كشف في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وبالتحديد لجنة التحقيقات قامت بإرسال خطاب إلى أبوريدة تلزمه بالإدلاء بإجابات عن أمور محل تحقيقات أبرزها حفل تم تنظيمه من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم في يوم 4 مايو 2017 للاحتفال بفوز أحمد أحمد برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وصرح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ"الخليج 365" الأحد " الشكوى كانت كيدية من أحد المرشحين المنافسين له على منصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والتي أقيمت في البحرين".

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وتابع "تم إغلاق التحقيق قبل أن يبدأ واكتفى الاتحاد الدولي ولجنة التحقيق التابعة له بالردود والمستندات التي تم إرسالها عن طريق البريد دون الحاجة لأي من جلسات التحقيق".

وواصل " أرسلت غرفة التحقيق التابعة للجنة الأخلاقيات بالاتحاد الدولي، تعميما وخطابا بتاريخ 26 مارس 2019 تؤكد فيه أنه بعد مراجعة كافة الوقائع والأقوال والمستندات تبين أنه لا يوجد أي خرق لميثاق فيفا الأخلاقي من جانب أبو ريدة".

واختتم المصدر تصريحاته قائلا "اللجنة تبين لها أنها مجرد شكوى كيدية وعليه فقد أغلق التحقيق نهائيا، وأبوريدة مندهش من توقيت تداول هذا الأمر".