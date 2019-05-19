"التميمة توت".. الفرعون "الثالث"جاهز للاحتفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

كشف محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، عن تميمة المسابقة التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ونشر فضل، عبر حسابه، على فيسبوك اليوم الأحد تميمة "كان 2019" التي تحمل اسم (TUT) المقطع الأول من اسم الملك الفرعوني "توت عنخ أمون" مشيراً إلى كشف تفاصيل اختيار التميمة بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

التميمة عبارة عن طفل يجسد الملك الفرعوني يرتدي زي منتخب مصر ويلعب كرة القدم بمنطقة الأهرامات.

وخلال 3 بطولات إفريقية وعالمية نظمتها مصر منذ اعتماد فكرة "التميمة" سيطر الفراعنة على التمائم فيما جاء تمساح النيل ليظهر فى بطولة واحدة وتميمة المونديال.

ففي عام 1997 اختارت اللجنة المنظمة لكأس العالم للناشئين عام 1997 شعار الفرعون ليكون التميمة الرسمية لهذا الحدث العالمي الكبير، والذي شهد الظهور الأول للنجم البرازيلي رونالدينيو.

تميمة 1997 جاءت قريبة من التميمة "توت" الحالية والتى كانت عبارة عن ملك فرعوني يلعب كرة القدم ولكن بالزي الفرعوني وليس منتخب مصر.

ومع حلول عام 2006 كانت مصر على موعد مع تنظيم كأس الأمم الإفريقية، واستقر الرأي وقتها على اختيار تمساح النيل ليكون تميمة البطولة مع إدخال الروح الفرعونية.

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التميمة كانت عبارة عن تمساح النيل يرتدي ثيابا فرعونية، إذ يرتدي التمساح تاج الملك مينا وثيابا فرعونية، كما يظهر علم مصر بألوانه الثلاثة على صدره ، وأمامه كرة قدم بألوان علم مصر ايضا.

في كأس العالم للشباب عام 2009 وقع الاختيار على فرس النهر الذي حظي بمكانة رائعة لدى الفراعنة القدماء حيث عاش في نهر النيل بجنوب الوادي ولكن التميمة الرسمية التي اعتمدها الإتحاد الدولي لكرة القدم كانت أبو الهول.

ودمج الإتحاد المصري لكرة القدم بين تمساح النيل والزي الفرعوني مرة أخرى بعد بطولة أمم 2006 فى تمميمة مونديال 2018 بروسيا حيث ارتدي تمساح النيل زي منتخب مصر مع الزي الفرعوني وفى الخلفية معالم مصر.