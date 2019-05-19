شاهد.. مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

حرصا من بوابة الوفد علي تقديم خدمة مميزة لمتابعيها نقدم لكم البث المباشر لمباراو الزمالك ونهضة بركان المغربي في نهائي بطولة الكونفدرالية .

وتنطلق المباراة في تمام الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءص بتوقيت المغرب ، وينقل اللقاء عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي .

يدخل الفريق الأبيض اللقاء وسط حالة من الحماس والإصرار الشديد بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تريحه فى مباراة الإياب ببرج العرب يوم ٢٦ مايو.

استعد الزمالك جيدا للمباراة وركز المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس على النواحى التكتيكية وخطة المواجهة بعد أن

شاهد عده لقاءات للفريق المغربى خصوصا التى أقيمت على ملعبه أمام الصفاقسى التونسى فى الدور قبل النهائى والتى انتهت بفوز الفريق المغربى بثلاثية نظيفه، كما شرح من خلال عدة محاضرات ألقاها على اللاعبين نقاط القوة والضعف فرى فريق نهضة بركان وتحركات اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وطلب المدير الفنى ضرورة التركيز واللعب بروح

قتالية عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

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أما نهضة بركان فيدخل اللقاء وهدفه ألا يدع الزيارة الثالثة للزمالك إلى المغرب تمر دون أن يستغل أحد

أهم عوامل

قوته فى تحقيق نتيجة إيجابية، وأن يستغل ميزة اللعب على أرضه، حيث ظل ملعب بركان عصيا على جميع الفرق التى زارته هذه السنة، وشهد على عودة الفريق البرتقالى بخماسية فى مرمى جراف السنغالى بعد هزيمة فى مباراة الذهاب بهدفين، وخماسية أخرى فى شباك جورماهيا الكينى فى دور الثمانية، وثلاثية فى مرمى الصفاقسى التونسى بعد أن خسر أمامه بهدفين فى صفاقس.

ويتمتع نهضة بركان الذى يقوده المدرب منير الجعوانى بعقلية الفوز، بدءًا من الحارس عبدالعال المحمدى الذى شكل أحد الأرقام المهمة فى معادلة بلوغ النهضة للنهائى، إضافة إلى المدافع البوركينى يوسوفو دايو وعمر النمساوى صاحب التسديدات القوية، ثم نجم الفريق التوجولى لابا كودجو هداف المسابقة بسبعة أهداف، وهداف الدورى المغربى برصيد 18 هدفا.

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