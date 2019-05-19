شاهد.. برشلونة يتعادل مع إيبار في مباراة ممتعة بالدوري الإسباني

انتهت مباراة إيبار وبرشلونة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة للدوري الإسباني .

جاء الشوط الأول من المباراة مثيرا وحماسياً حيث تبادل الفريقان الهجمات وإضاعة الفرص الخطيرة حتي نجح مارك كوكورييا المعار من برشلونة في تسجيل هدف التقدم لإيبار في الدقيقة

20 ، إلا أن هذا التقدم لم يستمر طويلاً حتي نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين 30، 31 .

وفي الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول نجح بابلو دي بلاسيس في إدراك هدف التعادل في

الدقيقة 45 .

مع انطلاق الشوط الثاني وضح ارتضاء الفريقين بالنتيجة حيث لم يشهد هذا الشوط عدداً كبيراً من الفرص باستثناء الفرصة المحققة التي أتيحت لكوكورييا لتسجيل ثالث أهداف إيبار وتحقيق انتصار تاريخي علي الفريق الكتالوني إلا أنه أطاح بالكرة خارج المرمي .

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بهذه النتيجة رفع برشلونة صاحب الصدارة رصيده إلي 87 نقطة بينما رفع إيبار رصيده إلي النقطة 47 في المركز 12

شاهد الأهداف ..