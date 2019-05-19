شاهد..برشلونة يتعادل مع إيبار في الشوط الأول

تعادل برشلونة مع نظيره إيبار، بهدفين لكل منها، في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الـ38 والأخيرة من الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإسباني افتتح مارك كوكورييا لاعب إيبار الهدف الأول في الدقيقة 20، ثم سجل ميسي هدفين في دقيقتين 30 و31، ثم سجل بابلو دي بلاسيس لاعب إيبار هدف التعادل. شاهد الأهداف..

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