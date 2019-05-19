شاهد..شريف إكرامي يدعم عمر صلاح قبل مباراة الزمالك ونهضة البركان

دعم شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، عمر صلاح حارس الزمالك، قبل المباراة المرتقبة بين الزمالك ونهضة البركان المغربي، ضمن ذهاب كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وحرص إكرامي على دعم عمر صلاح قبل مباراة النهضة، كتب عبر حسابهعلى موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم، بالتوفيق يا بطل".
ويلتقى فى الثانية عشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة- الفريق الأول لكرة
يدخل الفريق الأبيض اللقاء وسط حالة من الحماس
والإصرار الشديد بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تريحه فى مباراة الإياب ببرج العرب يوم ٢٦ مايو.
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