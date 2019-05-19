اونلاين | مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر مع أحمد حجازي MBC مصر YouTube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة برنامج رامز في الشلال بث مباشر مع أحمد حجازي MBC مصر YouTube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نقدم لكم بث مباشر لبرنامج رامز في الشلال، حيث يحل أحمد حجازي لاعب وست بروميتش ومنتخب مصر، ضيفًا جديدًا على الحلقة الحادية عشر المقرر عرضها بعد دقائق.
يُذكر أن فكرة البرنامج تدور حول استضافة مجموعة من النجوم، ليذهبوا إلى إحدى الجزر الموجودة في شرق آسيا، ويقوموا بمغامرة رائعة، لكن سرعان ما تظهر لهم غوريلا كبيرة تخرج من بين الأشجار العالية، مما يجعلهم يصابون بالهلع والرعب، ومن ثم تبدأ المغامرة الحقيقية.
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