اونلاين | كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك WON

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف beIN SPORTS HD مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (YallA Zamalek) يلا شوت مباراة الزمالك WON والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

موقعة من العيار الثقيل حين تقام مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية والتي ينتظرها عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية حيث ننقل اذاعة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم من خلال ملعب البلدي لبركان في المغرب معقل فريق النهضة والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة والواحدة صباحا بتوقيت مكة المكرمة في موقعة مصرية مغربية خالصة عبر القناة المشفرة اتش دي في صراع نارية خاص نظرا الى ظل رغبة الفريقين بالتتويج باللقب الأفريقي الغالي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث مباشر عبر يلا لايف بدون تقطيع في الكونفدرالية الإفريقية اليوم الأحد في مباراة الذهاب من النهائي والتي تقام في المغرب حيث يفتح الملعب البلدي ببركان أبوابه لاستضافة بث مباشر مباراة الزمالك النهضة حيث نجح الفارس الأبيض فريق الزمالك بالتأهل إلى موقعة النهائي على حساب فريق النجم الساحلي التونسي في نصف النهائي بنتيجة 0-1 كمجموع المبارتين بعدما فاز ذهابا 1-0 وتعادل إيابا 0-0 أما في الدوري المصري فيأتي الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 66 نقطة حيث يسعى الفارس الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهل من مهمته قبل مباراة العودة والتي ستقام بالقاهرة ساعيا الى حصد اللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه والتساوي مع الأهلي المصري الذي حقق اللقب في 2014 على حساب سيوي سبورت الجنوب أفريقي ويرغب الزمالك في التعادل الإيجابي وبتسجيل أهداف أو في أصعب النتائج الخسارة بهدف نظيف خلال مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم .

في مسلسل ناجح للفارس الأبيض حتى الآن في موقعة النهائي ومواصلة التغلب على أندية المغرب حيث كان الزمالك قد صعد إلى الدور نصف النهائي على حساب فريق حسنية أغادير المغربي في مجموع المبارتين بنتيجة هدف مقابل لا شئ وكان قد صعد لربع النهائي في المركز الأول للمجموعة الرابعة مع نادي جورماهيا بعدما حصد 9 نقاط من فوزين وثلاثة تعادلات وهزيمة وصعد للنهائي على حساب النجم الساحلي واليوم ويرغب في تحقيق الفوز في بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم بث حي بأي نتيجة أو على الأقل التعادل في المغرب.

Advertisements

ومن ناحية اخرى الملعب البلدي لبركان سيكون بمثابة مقبرة للفارس الأبيض حيث من المتوقع أن يكون بركان مدعوما بجماهيره النارية والمعروف لها بتشجيعها للفريق وبالتحديد في مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك اليوم بث مباشر على مدار التسعين دقيقة دون أن تتعب حيث سيكون فريق بركان في المغرب مدعوما بسلاح الجماهير التي ستشعل حماس الفريق من أجل تخطي عقبة الزمالك والفوز بنتيجة كبيرة لحسم لقب الكونفدرالية الافريقية في مباراة الذهاب قبل خوض مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر حيث مباراة العودة والتي ستكون خارج أرضه في القاهرة كما من المؤكد انها ستشهد صعوبة كبيرة للغاية على عملاق الكرة المغربية وكان قد تأهل فريق نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بالفوز على الصفاقسي التونسي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا حيث فاز الصفاقسي 2-0 في الذهاب وفاز بركان في الاياب 3-0 ليصعد للنهائي أما على صعيد الدوري المغربي يحتل نهضة بركان المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 37 نقطة مما يجعل الجماهير المغربية متعطتشة الى حصد لقب بطولة الكونفدرالية.

يعتمد السويسري جروس مدرب الفارس الابيض خلال مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشر الان على نجوم الفريق مثل يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وطارق حامد ومحمود كهربا ومحمد إبراهيم لقيادة الفريق في مشاهدة مباراة نهضة بركان والزمالك اليوم وبالتالي يسعى منير الجعواني المدير الفني للنهضة لاستغلال أسلحته لتحقيق الفوز على ملعبه أمام الزمالك مدعوما بمهاجمة اللاعب لابا كودجو الهداف الذي يرغب الأهلي والزمالك في ضمه.

اما عن موعد بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19-5-2019 عبر القناة المشفرة اتش دي في تمام الساعة الثانية عشر مساء 00:00 بتوقيت القاهرة والواحدة صباحا 01:00 بتوقيت مكة المكرمة.