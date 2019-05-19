اونلاين | بي ان سبورت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت لاين اليوم 20-05-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية YouTube

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مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اون لاين اليوم 20-05-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اون لاين اليوم 20-05-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية ينهي فريق نادي الزمالك اسعداداته الأخيرة لمواجهة فريق نهضة بركان في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، وسوف تقام المباراة على الملعب البلدي ببركان يخوض فريق نادي الزمالك مباراته أمام نهضة بركان سعياً منه في تحقيق الفوز دون سواه وأن يحقق نتيجة إيجابية تجعله يضمن حسم موقفه خلال مباراة العودة والتي من المقرر لها أن تقام في القاهرة، أما عن فريق نهضة بركان الذي يأمل أن يستغل عامل الأرض والجمهور وأن يحقق نتيجة إيجابية تضمن له نتيجة مباراة العودة حيث يدرك نهضة بركان أنه مباراته سوف تكون صعبة وخاصة بين جماهير نادي الزمالك بالقاهرة.

نهضة بركان Vs الزمالك.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (النهائي (مباراة ذهاب)).

القنوات الناقلة : بي إن سبورت HD1 .

الملعب : الملعب البلدي لبركان .

المعلقين : جواد بدة + علي محمد علي .

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موعد المباراة :

1:00 صباحاً بتوقيت السعودية .

12:00 منتصف الليل بتوقيت مصر .

1:00 صباحاً بتوقيت فلسطين .

1:00 صباحاً بتوقيت الأردن.

1:00 صباحاً بتوقيت سوريا .

1:00 صباحاً بتوقيت لبنان .