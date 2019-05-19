اونلاين | يلا لايف zamalek NOW مشاهدة مباراة الزمالك اليوم رابط الزمالك ونهضة بركان بث مباشر منقولة عبر beIN SPORTS HD

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يخوض الزمالك لقاء الذهاب في نهائي الكونفدرالية الافريقية مع مستضيفه نادي نهضة بركان وسط تطلعات جماهير الفارس الأبيض بتحقيق نتيجة ايجابية هناك في ظل بعض العقبات التي واجهت الفريق مؤخرا بعد ايقاف جنش لقاء بسبب الطرد واصابة عماد السيد ومشاركة الحارس الشاب في لقاء هام للغاية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

وتنطلق المباراة على في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليل اليوم الأحد أي صباح الاثنين حيث سيتم نقلها عبر عدة قنوات لاسيما قناة beIN sports HD1 التي تُستقبل على النايل سات بتعليق جواد بدة على القناة الصوتية الأولى بينما سيكون المصري على محمد علي على الصوتية الثاني وننشر لكم القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي الأخرى.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

ومن القنوات الناقلة للمباراة قناة beIN SPORTS MAX 5 FR والتي يمكن استقبالها على قمر أسترا 19 بتردد 11856 V رأسي وهى تعمل على الشيرنج، وأيضا قناة Arena Sport 2 HD التي يمكن استقبالها عبر تردد 11595 H أفقي على قمر يوتل سات 16، وستقوم قناة 5 PLUS بنقل المباراة على قمر أموس على تردد 10805 رأسي V 27500، وعلى القمر البلغاري ستقوم قناة أرينا سبورت 2 بنقل اللقاء أيضا على تردد 12380 H.

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

وكان الزمالك قد نجح في الصعود للمباراة النهائية بعد اقصاء فريق النجم الساحلي بنتيجة 1-0 في اجمالي المبارتين حيث انتهت مباراة الذهاب بهدف لمحمود كهربا قبل أن يستطيع الزمالك الخروج بالتعادل السلبي في تونس في مباراة شهدت طرد جنش، أما فريق نهضة بركان فقد أقصى الصفاقسي التونسي في دور قبل النهائي.